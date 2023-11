Empoli-Sassuolo, Dionisi: “Berardi ha tante attenzioni addosso. Contento per i gol”

Il Sassuolo ha vinto al Castellani per 3-4 grazie anche alla doppietta di Berardi. Il pensiero in sala stampa del tecnico neroverde Dionisi.

Parola ad Alessio Dionisi. Con un risultato pirotecnico, il Sassuolo è tornato alla vittoria dopo un lungo digiuno, trascinato dalla propria stella Domenico Berardi autore di una doppietta decisiva nel finale e grazie anche al ritorno al gol di Pinamonti. Tra i protagonisti anche Toljan, autore di un assist vincente per Matheus Enrique e con anche un rigore procurato trasformato dal già citato numero dieci neroverde. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico degli emiliani:

"Vittoria meritata anche se gli episodi fanno la differenza. Abbiamo avuto sempre delle situazioni buone, contro un Empoli che è sempre stato vivo. L'episodio iniziale poteva tagliarci le gambe. Dobbiamo migliorare su questo, perché non possiamo sempre riprenderla su palla inattiva. La nota stonata è che sono serviti quattro gol fuori casa, dobbiamo migliorare perché non siamo una squadra che segna di solito quattro gol fuori. Oggi l'Empoli ci ha messo in difficoltà con le cose che gli riconosciamo. Ci hanno attaccato sugli esterni e hanno gamba a centrocampo. Abbiamo altre qualità".

SULL'APPROCCIO -"La prima situazione offensiva l'abbiamo creata noi, l'Empoli fino al trentesimo aveva fatto poco. Spesso sono errori anche personali, non è un problema per me perché dobbiamo supportare questi giocatori. Per crescere è importante vincere partite così. Dobbiamo migliorare nella cura dei dettagli".

SU BERARDI (ai microfoni di Dazn) - "Sul 3-3 Domenico stava dicendo a un suo compagno che poteva intervenire per fermare l'azione, paghiamo qualcosa in termini di esperienza. Il si faranno dovrà essere più vicino ma a lui ho detto che era contento per il suo ritorno al gol. Non è semplice visto che ha addosso tante attenzioni, dopo tre anni il mio rapporto è consolidato con lui e i suoi compagni".

