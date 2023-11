Empoli-Sassuolo, Andreazzoli: “Con un po’ di fortuna sarebbe stato 4-4. Gol sono episodi”

L'Empoli cade in casa contro il Sassuolo. Partita divertente per gli spettatori neutrali con il 3-4 finale. Il pensiero di Andreazzoli.

Parola ad Aurelio Andreazzoli. L'Empoli non riesce a trovare continuità dopo il sorprendente successo in casa del Napoli. La compagine toscana, pur dando battaglia, è caduta al Castellani contro il Sassuolo trascinato da un ritrovato Berardi. Per gli azzurri a segno Caputo, Fazzini e Kovalenko. Questo il pensiero in sala stampa del tecnico azzurro:

"La continuità non manca, il risultato è in mano alla sorte. I gol sono episodi, quello che conta è la prestazione, che ha ripetuto quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Di gol potevamo farne altri con un po' di sorte dalla nostra. Sono state situazioni costruite, è stata comunque una partita tattica ma a volte non riesci a farlo. Credo che 4-4 poteva essere una bella partita da ricordare, ma certamente non hanno rubato nulla. Avrebbe dato il giusto peso a quello che è successo in campo. Loro hanno diversi giocatori molto tecnici, hanno tante qualità e non è semplice limitarli".