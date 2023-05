Empoli-Salernitana, Zanetti: “Bologna match dispendioso. Momento clou, voglio…”

Il tecnico dell'Empoli ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro la Salernitana del prossimo lunedì in Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

L'Empoli ha rialzato la testa dopo le tre sconfitte consecutive superando il Bologna nel turno infrasettimanale. La salvezza si avvicina per i toscani che vogliono archiviare la pratica il prima possibile ed hanno di fronte l'ostacolo Salernitana, con la gara in programma al "Castellani" questo lunedì alle 18.30. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico degli azzurri Paolo Zanetti:

"Siamo arrivati al momento clou della stagione. Sappiamo che dobbiamo fare i punti necessari, questo ci consente di non guardare i risultati degli altri ma quello che facciamo noi. La nostra strada deve essere questa. Venivamo da un momento complicato e una partita non può cambiare le cose. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e di aver lasciato alle spalle questo momento. Voglio vedere quella mentalità che abbiamo avuto spesso. Lo facciamo contro una squadra con un grande organico e con l'attaccante più in forma. Si lotta contro il tempo per il recupero perché col Bologna è stato dispendioso come match. Andrà in campo chi mi darà garanzie fisiche oltre che mentali".

Salernitana, Sousa: “Non accontentiamoci, voglio il fuoco dentro”. E sul futuro… — Su Akpa Akpro -"Lui è il motore e l'anima di questa squadra perché ha caratteristiche di strappo e per noi è sempre stato importante. Lo abbiamo avuto meno di quello che volevamo, è un ragazzo che per la sua corporatura è fragile. Può giocare in più ruoli, oltre a essere molto duttile lui stesso"

Grassi e Henderson -"Henderson ci ha dato tanto, è un giocatore diverso da Baldanzi. Sa smarcarsi tra le linee, ha i tempi giusti di gioco. Sono caratteristiche diverse da quelle di Baldanzi, con un sistema diverso si candida prepotentemente. Come mezzala o da play era molto sacrificato, lo vedo bene in questa posizione. Caratterialmente è freddo ed esperto e ci servirà per questo finale di stagione. Grassi e Marin si sposano perfettamente come cerniera, quando ha giocato è sempre stato un problema toglierlo. Per noi è un giocatore importante, ha caratteristiche tecniche diverse ma è molto intelligente dal punto di vista tattico".