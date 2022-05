Empoli-Salernitana, Nicola: “Col Cagliari? Nessun rammarico. Curato ogni particolare”

Archiviato il pareggio beffa allo scadere contro il Cagliari, la Salernitana di Nicola andrà al Castellani di Empoli per salvarsi in Serie A

Una vittoria della Salernitana contro l' Empoli peserebbe come un macigno ai fini della salvezza. Lo sa bene il tecnico Davide Nicola che alla vigilia del match contro i toscani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa:

"Basterà mettere in campo le varie interpretazioni che avete visto nelle settimane precedenti. Ci siamo allenati al massimo, curando ogni particolare. Si va ad Empoli con la voglia di giocare, di scoprire cosa possiamo ottenere da questa partita. E' la più importante. Non ho avuto nessun rimpianto e nessun rammarico. La partita è finita come doveva finire, le squadre si sono affrontate cercando di vincere. Volevamo il massimo, non è andata così e guardiamo avanti".