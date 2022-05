Empoli-Salernitana 1-1, Bonazzoli risponde a Cutrone ma Perotti sbaglia il rigore

Bonazzoli si inventa un gol magnifico rispondendo a Cutrone, ma l'errore dal dischetto di Perotti pesa in questo Empoli-Salernitana

Un sabato pomeriggio per certi versi amaro per la Salernitana che è andata vicinissima ad una vittoria che avrebbe avuto un peso specifico notevole ai fini della salvezza in Serie A. Al "Castellani" di Empoli, i granata hanno strappato un punto importante che però lascia il rammarico al tecnico Davide Nicola.

Al 31' sono passati in vantaggio i padroni di casa con Cutrone che ha finalizzato l'ottimo pallone filtrante servitogli da Asllani. Al 71' splendida firma da parte di Bonazzoli che in sforbiciata ha rimesso in parità il match. All'81' è arrivato l'episodio chiave del pomeriggio: il contatto tra Romagnoli e Coulibaly viene sanzionato come calcio di rigore da parte dell'arbitro Massa grazie all'ausilio del VAR. Dal dischetto, quello che soprattutto ai tempi della Roma era conosciuto come lo specialista dei penalty, si è fatto ipnotizzare da Vicario, fallendo l'opportunità più importante capitatagli da quando indossa la maglia granata.