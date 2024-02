Empoli, Nicola: “Stiamo costruendo una rincorsa. Salernitana avversaria di valore”

Le dichiarazioni del tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, alla vigilia della sfida esterna contro la Salernitana.

E' tutto pronto per Salernitana-Empoli, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2023/24, in programma allo stadio Arechi di Salerno venerdì 9 febbraio alle ore 20:45. Punti pesanti in palio, una grandissima opportunità per la squadra azzurra che, vincendo, avrebbe una bella boccata d'ossigeno per quanto riguarda la classifica. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico Davide Nicola intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti alla vigilia della sfida.

"Per me non ha senso parlare di luoghi comuni come partita decisiva, una finale, la partita della vita. Noi stiamo costruendo una rincorsa, a me interessa la costruzione di questa rincorsa. Credo fortemente nel lavoro e nei dati raccolti sui miglioramenti che stiamo avendo. Per noi è un altro gradino per cercare di scontrarci con un avversario che ha dei valori. Verifico la programmazione del lavoro con i ragazzi, in uno stadio gremito e che dà una spinta importante, possono comunque avere una carica importante. Mi aspetto una gara che proverà a fare di tutto, loro hanno fatto un mercato importante, ma trovo difficile non trovare una squadra che non ha qualità. Tutte le squadre possono metterti in difficoltà e essere messe in difficoltà, noi siamo nella condizione di essere fiduciosi in noi stessi".

Sugli infortunati e i nuovi: "I ragazzi non hanno risparmiato una sola goccia di sudore. Si stanno allenando con voglia ed entusiasmo, gli ultimi arrivati come Niang e gli infortunati si sono allenati con grande dedizione. Sta a noi poi modulare il carico di allenamento, ma ho grande fiducia in loro".

Sulla Salernitana: "La Salernitana è una squadra ben allenata, con giocatori di qualità. Ma riconosco anche le qualità della mia squadra. Essendo in casa vorranno provare immediatamente a fare il loro gioco, dovremo essere bravi e per noi l'opportunità di crescita consiste di essere in un contesto meno confortevole di quando giochiamo in casa".

Sulla formazione: "Proviamo sistematicamente almeno due modi di stare in campo, accorgimenti su quello che vorremmo provare a fare. Si provano giocatori diversi, fa parte del lavoro dell'allenatore e per me è importante conoscerli. Da questo punto di vista è il bello del nostro lavoro, ogni assenza a cui non eravamo abituati ti mette nella condizione di scoprire nuove risorse".

