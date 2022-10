Empoli, l’ex Palermo Sicignano premiato come miglior preparatore portieri in Serie A

Vincenzo Sicignano, ex preparatore dei portieri del Palermo dal 2015 al 2019 nonché ex estremo difensore dei rosanero da calciatore dal 1993 al 2003, è stato premiato per il proprio lavoro dall'Associazione Italiana Preparatori Portieri. Attualmente operativo per l'Empoli in Serie A, questo è il post di congratulazioni pubblicato sui canali social del club toscano: