Empoli-Lecce, le probabili formazioni: è la sfida del riscatto. Caputo sfida Colombo

La preview e le probabili formazioni della sfida del lunedì alle 18.30 di Serie A

Due squadre in piena crisi che "galleggiano" in classifica solamente per demeriti altrui. Empoli-Lecce è la sfida del riscatto per due compagini chiamate a risollevare il proprio morale ed interrompere una serie negativa per assicurarsi quanto più presto possibile un matematico mantenimento della Serie A. Calcio d'inizio alle 18.30 allo stadio "Castellani".

L'Empoli non sta affatto attraversando un buon periodo, con ben quattro sconfitte consecutive in Serie A per gli azzurri rimediate contro Napoli, Monza, Udinese e la più recente contro l'Atalanta. Il tecnico Paolo Zanetti è chiamato a rialzarsi nello scontro diretto contro il Lecce che garantirebbe maggiore sicurezza circa il mantenimento della categoria. Il vantaggio sulla zona retrocessione è di nove punti per i toscani che però non devono più commettere passi falsi per non compromettere il proprio finale di stagione. Zanetti rilancia la coppia composta da Caputo e Satriano in avanti, mentre a centrocampo spazio ad Akpa Akpro. Ritrovato in difesa Ismajli, pronto a partire dal primo minuto.

Il Lecce non sta di certo meglio dell'Empoli. Sono esattamente quattro, come i toscani, i ko di fila dei salentini, caduti contro Sassuolo, Inter, Torino e Fiorentina. Solo un punto di differenza tra le due compagini che si affronteranno questo lunedì, con l'obiettivo comune di prendere quanta più distanza possibile dal terzultimo posto attualmente occupato dal Verona a quota 19 punti. Assenti di spessore per il tecnico Baroni, costretto a rinunciare ad Umtiti e Maleh. Si profila, invece, il tridente offensivo composto da Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 18.30 allo stadio "Castellani":

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

DOVE VEDERLA: La gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali di Dazn, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky in caso di abbonamento già effettuato ai canali di Dazn.

