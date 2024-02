Empoli-Fiorentina, Nicola: “Niang sta crescendo. Le altre squadre in zona rossa…”

"Fino all’ultimo abbiamo cercato di poter giocare per vincere. Abbiamo incontrato una squadra di qualità e sono molto felice della prestazione dei ragazzi e anche per come hanno interpretato due modi di stare in campo. Oggi abbiamo avuto un ambiente bellissimo, una grande mano da parte dei nostri tifosi. Quando li rendiamo felici e contenti questa è la migliore delle soddisfazioni. Il cambio che non è arrivato prima del gol di Beltran? Io preferisco sempre essere in parità numerica, però questo è un aspetto che analizzeremo. Una cosa che per me è importante è riconoscere che quello che stanno facendo questi ragazzi non è scontato. Stiamo incontrando squadre che sono nel loro miglior momento e avversari che corrono come noi".