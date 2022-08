Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: titolari Ikonè e Jovic, ok Lammers

Le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina, gara in programma alle 18:30

Primo derby di Toscana del nuovo campionato, sentito da entrambe le parti. Padroni di casa reduci dalla sconfitta contro lo Spezia, maturata dopo una prestazione al di sotto delle aspettative per mister Zanetti. Fiorentina invece che ha affrontato una settimana di vittorie, con la Cremonese prima e con il Twente in Conference League poi. Di seguito le formazioni ufficiali del match del "Castellani", in programma alle 18:30.