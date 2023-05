Empoli-Bologna, probabili formazioni: Aebischer dal 1′, ok a Cambiaghi

La partita Empoli – Bologna, valida per la trentatreesima giornata di Serie A , si gioca giovedì 4 maggio 2023 allo stadio Carlo Castellani. I padroni di casa sono decisi a dimenticare la sconfitta all'ultimo secondo contro il Sassuolo, portando a casa tre preziosi punti che regalerebbero una classifica più tranquilla. I rossoblù, dopo il buon pareggio contro la Juventus, cerca un risultato positivo per conquistare l'ottavo posto.

COME ARRIVA L'EMPOLI

Zanetti scenderà in campo con tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di de Winter. In difesa Parisi pronto a scendere in campo dal 1' dopo avere accusato qualche acciacco fisico, non cambia il tandem d'attacco con Caputo e Cambiaghi supportati da Baldanzi.