Empoli, Andreazzoli: “Salernitana ha qualità. Destro non al top, Ranocchia…”

Sulla Salernitana: "La Salernitana è una squadra di qualità, hanno un vantaggio ossia il fatto di aver giocato venerdì. Non tanto per un recupero fisico ma per il poco tempo per recuperare qualcuno. L'abbiamo detto tante volte, io credo che la qualità degli attaccanti faccia la differenza. Ma la qualità può crescere con l'armonia e la sinergia. Anche con l'addestramento e ciò dipende da me. Credo che sia un problema non facilmente superabile perché segnare in questa categoria non è semplice. Ma lavoriamo per risolverlo".

Su Ranocchia e Destro:"Non so se giocherà domani, la formazione gliela dico domani ai giocatori. Mi ha dato l'impressione di avere qualità, certamente migliorabili. Ma la predisposizione a quel ruolo c'è. Penso che possa fare anche il regista, ma come tutti quanti deve crescere e rendersi conto delle strade che lo faranno migliorare. Destro ha fatto un lavoro incredibile, con molto sacrificio e da solo, per essere nella condizione ideale. Non lo è ancora, lo sa anche lui. Non vogliamo esagerare prendiamo con lui le precauzioni".

Sul gruppo: "Il gruppo ha voglia di migliorare e questo mi conforta. Inoltre c'è un'altra componente su cui voglio mettere l'accento: non è semplice dopo cinque sconfitte avere un pubblico a favore come quello che abbiamo avuto domenica e ricevere alla fine l'incoraggiamento. Di solito sento chiamare allenatore e calciatori che si devono scusare, qui invece c'è l'entusiasmo di cercare a contribuire per risolvere la questione deficitaria. Non succede da tante parti e qui sembra essere in Inghilterra"

