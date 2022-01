Emergenza Covid, Lucchesi: “Serie A falsata? Nemmeno se arrivano… gli alieni!”

Dopo le gare non andate in scena giovedì 6 gennaio, domenica salteranno almeno altre tre partite. Solo la Salernitana potrebbe ottenere il via libera

"La giornata di ieri è stata gestita come accade in tutte le situazioni di emergenza. E' chiaro che c'è qualche scricchiolio, ma l'aspetto positivo emerso è il concetto fondamentale di evitare che il campionato lo decidano le Asl con motivazioni o leggi non uniformi. Di qui la necessità di creare un nuovo protocollo". Lo ha detto Fabrizio Lucchesi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Tra i temi trattati dall'ex direttore generale del Palermo, oggi dirigente del Monterosi Tuscia, anche la scelta delle Asl di bloccare alcune squadre che non sono scese in campo nella giornata di ieri, giovedì 6 gennaio. Ma non solo...

"Dobbiamo partire dal presupposto che viviamo in una società civile. Non è che il calcio è sulla luna e la società civile sulla terra. Il calcio è uno spaccato della società civile: credo che le cose si facciano per gradi, le parti stanno lavorando per cercare di conciliare le leggi dello stato e le norme della società civile applicabili alla parte regolamentare del calcio. Si parla di aziende di calcio - ha proseguito Lucchesi -, ma che sono anche società per azioni della società civile: l'importante è uniformare questo protocollo, sennò si assiste a situazioni come quelle di ieri: da una parte si gioca, da un'altra no a seconda di cosa decide l'Asl. La Lega Calcio poteva analizzare meglio e prima il problema? Bisogna contestualizzare la questione, ogni giorno le cose precipitano, eravamo in emergenza e l'importante è che ci abbiano messo le mani. Il campionato è falsato? Per una giornata no, nemmeno se arrivano... gli alieni. Alla fine vince sempre il più forte", ha concluso.