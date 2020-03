Emergenza coronavirus, Brescia: annullato l’allenamento. I dettagli

“In seguito a un’attenta riflessione con lo staff medico la società Brescia Calcio ha deciso di annullare l’allenamento previsto per questa mattina alle ore 11“.

Attraverso questa breve nota il Brescia ha annunciato di aver annullato l’allenamento che era previsto per questa mattina. Il club lombardo, sceso ieri in campo nel match perso per 3-0 contro il Sassuolo, quindi oggi non tornerà a lavorare regolarmente: “Presumibilmente entro la giornata sarà comunicato il programma delle prossime settimane“, conclude il comunicato.

