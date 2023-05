Dionisi: “Non era un Sassuolo irriconoscibile, senza superiorità numerica Monza…”

"Eravamo in controllo totale della partita, poi le partite vivono di situazioni e di momenti, noi siamo rimasti in dieci uomini e abbiamo preso gol. In 11 contro 10 sarebbe finito in maniera diversa. Non si può parlare di Sassuolo irriconoscibile, io l'ho riconosciuto molto bene. "Io sono soddisfatto, la squadra è in crescita e lo si vede e lo si è visto sabato a San Siro con l'Inter dove abbiamo perso per errori individuali, ma cresceremo. Solo sbagliando, andando sugli errori non con presunzione ma con la consapevolezza, cresceranno. Per la partita invece condivido l'analisi. Abbiamo fatto bene, meglio dell'andata, eravamo rammaricati anche all'andata dove ci stava stretto il pareggio. Non mi spiegavo come stessimo sull'1-1 perché eravamo in controllo".