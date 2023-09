Delio Rossi: “Napoli ancora favorito per lo scudetto. Salernitana costruita per…”

"Faccio fatica ad appassionarmi a questo campionato. Nel nostro calcio, il mercato aperto ad inizio campionato è un qualcosa da debellare... Detto questo, il Napoli resta favorito per lo Scudetto anche quest'anno, ma replicarsi non è mai facile. La squadra è partita bene, ma ci sono altre big che si sono attrezzate molto bene e che quest'anno potrebbero dare fastidio agli azzurri, se non scalzarli. Napoli-Lazio? Sarà una gara di alti e bassi, bisogna vedere come entrambe approcceranno. La Salernitana? E' un altro discorso, è una squadra costruita per mantenere la categoria. Ci sono due-tre gradini tra Serie A e Serie B, i granata hanno compiuto due miracoli di fila. Sousa è un allenatore di livello, con una proprietà solida alle spalle. Può arrivare ottava-decima con regolarità se la società programma nella maniera giusta. Ci sono tutte le potenzialità per poterlo fare, anche lottando contro squadre appartenenti a fondi stranieri. Iervolino ci mette la faccia ed è del territorio, quindi gli vanno fatti i complimenti. Il caso Sousa-Napoli? Dipende i modi con cui certe cose si fanno, senza preavviso sarebbe un gesto di poco garbo. Io non mi sarei mai sognato di farlo... Nicola? Non so cosa sia successo, ma per quello che ha fatto nel 2022 meriterebbe ancora oggi una statua in piazza. Quando l'allenatore viene utilizzato come capro espiatorio è la società a farci una brutta figura".