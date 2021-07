DAZN, Giorgia Rossi e il dualismo con Diletta Leotta: “Non siamo paragonabili”

A partire da questa stagione e per fino al 2024 la Serie A sarà visibile in esclusiva sui canali DAZN che ha acquisito i diritti del massimo campionato italiano. Nella nuova piattaforma streaming alla regina incontrastata Diletta Leotta sarà...

A partire da questa stagione e per fino al 2024 la Serie A sarà visibile in esclusiva sui canali DAZN che ha acquisito i diritti del massimo campionato italiano. Nella nuova piattaforma streaming alla regina incontrastata Diletta Leotta sarà affiancata una delle giornaliste più brave dell'intero panorama calcistico ossia Giorgia Rossi . L'ormai ex volto di Mediaset, intervistata dal settimanale 'Oggi', si è soffermata proprio su un'ipotetica rivalità con la giornalista catanese.

"Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa. È una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto".