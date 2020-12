Crotone-Napoli, Stroppa: “Ko amaro, tutto sull’espulsione di Petriccione. Mercato di gennaio? Abbiamo le idee chiare”

Ko del Crotone all'”Ezio Scida”.

Pomeriggio amarissimo per il Crotone, crollato sotto i colpi del Napoli nel match andato in scena alle 18:00 all’Ezio Scida. Un ko pesante analizzato al triplice fischio dal tecnico dei pitagorici Giovanni Stroppa, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Risultato troppo ampio? La mia considerazione la devo fare fino a quando siamo rimasti in parità numerica, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca per quello che potevamo fare. L’espulsione di Petriccione? Mi sembra giusta, c’è un evidente piede alto e ci sta che sia stato valutato così”.

Chiosa finale sul mercato: “Dobbiamo essere determinati per portare a casa un giocatore che ci possa dare qualcosa in più per il prosieguo del campionato”.