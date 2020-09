Crotone-Milan, Stroppa: “Match in salita dopo il rigore, ma prestazione ok. Mercato? Rinforzi necessari, Falco…”

Nuovo ko per il Crotone.

Niente da fare per la formazione di Giovanni Stroppa, crollato sotto i colpi del Milan nella sfida andata in scena questo pomeriggio all’Ezio Scida. Un inizio in salita per i pitagorici, analizzato al triplice fischio proprio dal tecnico rossoblù ai microfoni di “Sky Sport”.

“Siamo stati poco bravi sulle palle scontate, poi il rigore ha messo la partita in salita. Era difficile, ma abbiamo avuto una buona reazione. Giocare contro il Milan è difficile, noi continuiamo a lavorare, la squadra sta crescendo bene anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. Purtroppo abbiamo potuto giocare poche partite nel precampionato, ci manca un po di preparazione. Prendiamo queste prime partite per amalgamarci, per far fare alla squadra un po’ di rodaggio. I punti pesano, non era il Milan che ci poteva dare serenità, ma comunque la prestazione c’è stata. Milan una big? Sono abituati a giocare spesso, sono ben rodati e hanno grandi idee. Hanno dimostrato di avere una personalità superiore; a livello di qualità tecnica siamo inferiori ma per carattere potevamo fare qualcosa in più“.

“Ero preoccupato prima di iniziare il campionato, con pochi giocatori e senza fare amichevoli – ha ammesso Stroppa – questa è stata una condizionante negativa. Il nostro precampionato lo faremo mentre giochiamo le prime di Serie A. Purtroppo nelle prime giornate incontriamo le prime 5 dello scorso campionato, mi prendo la possibilità di crescere limitando i danni. Imporre il nostro gioco? È il nostro pensiero, arrivare al risultato attraverso il gioco. Quando incontri squadre superiori fai una fase difensiva obbligata. Le partite sono divise per fasi”.

Chiosa finale sul mercato: “Nei numeri possiamo competere. Potevamo farlo prima ma il mercato è stato questo, vedremo in corso d’opera cosa si potrà fare. Domenica abbiamo una partita importante, poi arriverà la sosta e dopo questa mi auguro di avere tutti a disposizione. Potrebbe essere Falco uno dei rinforzi? Non lo so, adesso non voglio fare nomi. A noi servono giocatori bravi tecnicamente, che abbiamo personalità e creino superiorità numerica. Davanti c’è un posto vuoto, cercheremo di colmarlo mentre dietro 2 difensori andranno presi”.