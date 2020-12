Crotone-Milan, Gattuso: “Risultato bugiardo, serve il coltello tra i denti. Classifica? Continuità necessaria”

Il Napoli espugna l'”Ezio Scida”.

Successo del Napoli contro il Crotone, nella sfida andata in scena questa sera nell’impianto sportivo dei pitagorici: battuti per 4 reti a 0 dai campani. Un risultato abbondate ma che non illude Rino Gattuso, conscio dell’importanza di trovare continuità.

“Le partite sono tutte difficili in Serie A. Stasera faccio i complimenti alla squadra anche se a tratti abbiamo sofferto. Risultato bugiardo, avvantaggiati dal fatto che il Crotone è rimasto in 10. Non è facile giocare ogni 3 giorni. L’importante in questo momento è fare meno danni possibili”.

Gattuso si è poi espresso sulla posizione in classifica del Napoli: “Bisogna dare continuità, sul campo abbiamo 21 punti e non sono pochi. Giovedì ci giochiamo il primo obiettivo stagionale contro un avversario difficile. Non voglio giocatori che somiglino a me, ma voglio una squadra. Non si può giocare sempre di fioretto, ora ci vuole il coltello tra i denti. Voglio giocatori tecnici. Io un calcio così “pensante” come quello che chiedo ai miei giocatori non lo sapevo fare. Il calcio negli ultimi anni è cambiato e quindi c’è sempre da imparare”.

Chiosa finale su Zielinksi: “Non ho mai visto calciatori che saltano l’uomo come lui, ha grande qualità e danza con la palla. Per diventare un grandissimo giocatore gli mancano quei 7-8 gol a stagione, e ha i colpi per farlo”.