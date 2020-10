Crotone-Juventus, Morata: “Il pareggio brucia, vi spiego il motivo. Ruolo? Ecco dove preferisco giocare”

Inaspettato pareggio della Juventus in casa del Crotone.

Nel posticipo del quarto sabato di Serie A la compagine bianconera è riuscita a portare a casa soltanto un punto, con l’assenza di CR7 che si è indubbiamente fatta sentire, specialmente in zona gol. Non è bastata, infatti, l’ottima prestazione del neo acquisto della Vecchia Signora Alvaro Morata, condita da una rete siglata e una annullata in modo dubbio nel finale di gara. Proprio l’attaccante spagnolo con un passato tra Chelsea e Atletico Madrid è intervenuto al termine della partita, esprimendo le sue sensazioni sul parziale di 1-1 che ha un po’ rallentato il cammino della sua squadra: “E’ un pareggio che brucia, è la seconda partita che restiamo in dieci, ci mettiamo grinta e coraggio, ma dobbiamo affrontare meglio le partite. Un rosso può capitare a tutti, adesso settiamoci sulla prossima partita”.

Morata ha poi parlato delle condizioni particolari nelle quali, causa emergenza epidemiologica, tutti i giocatori e gli staff si trovano a lavorare. Situazione certamente anomala per tutti e per la quale il classe ’92 ha chiarito il suo punto di vista: “E’ un momento particolare per tutti, lavoriamo meno di quanto vorremmo, siamo ad inizio stagione, ma l’importante è dove si arriva a fine anno. Comunque non serve nulla a lamentarsi, siamo una squadra fortissima, e dobbiamo pedalare per dimostrarlo e raccogliere i nostri obiettivi. Dove preferisco giocare? Ovunque, basta che si vinca”.