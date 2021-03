Crotone, ecco Cosmi: “Essere qui un orgoglio e una responsabilità. Riconoscente a Vrenna, so cosa mi aspetta”

Serse Cosmi si presenta.

Dopo 9 anni dall’ultima volta Serse Cosmi è pronto a tornare in Serie A. Una nuova avventura, infatti, attende l’ex tecnico – tra le altre – di Udinese, Palermo e Venezia. Dopo l’annuncio ufficiale, oggi, il nuovo allenatore del Crotone è stato presentato durante la consueta conferenza stampa pre-gara. Ecco alcune dichiarazioni raccolte da “Sky Sport”.

“Le impressioni sono positive, aver ricevuto la chiamata del Crotone ed essermi assunto questa responsabilità è per me un motivo di grande orgoglio personale e professionale. Vale per me ma anche per il mio staff. Siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo la situazione, non voglio dire difficoltà, che ci attende però vuoi per il grande entusiasmo, vuoi perché reputo il Crotone e Crotone una piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, ma sono veramente felice. Non lo nascondo. La Serie A mi mancava tantissimo, quindi devo, prima ancora di iniziare il mio lavoro, essere riconoscente al presidente Vrenna e a tutti coloro che hanno voluto che io diventassi allenatore di questa squadra”.