Cremonese, Stroppa può lasciare: anche Gilardino in lista

La Cremonese, dopo la Serie A ottenuta contro lo Spezia ai playoff, sta pensando all'immediato futuro in massima serie. In tal senso, il primo cambiamento potrebbe essere in panchina: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Stroppa, protagonista dell'ennesima promozione, potrebbe lasciare il club lombardo. Al suo posto, uno dei candidati per la panchina è Alberto Gilardino, ex calciatore tra le altre del Palermo ed ex tecnico del Genoa, è libero dopo l'esonero dello scorso anno proprio dai liguri.