Cremonese-Spezia, Ballardini: “Con il Milan partiti timidi. Dessers out, Ciofani…”

Difesa e attacco - “Credo che confermeremo la difesa a quattro, anche se, come avete visto pure a Milano, spesso adattiamo un difensore centrale che fa ogni tanto il terzino. Aiwu contro il Verona da terzino destro, o Vasquez da terzino sinistro a Milano. Abbiamo tanti difensori centrali e con la difesa a quattro a meno che non giochino i due terzini ci troviamo a dover adattare un centrale in fascia. Oggi abbiamo come primo attaccante Ciofani. Poi Dessers non ci sarà oppure ci sarà per una piccola parte, e Tsadjout non c’è. Possiamo mettere Felix, che ha caratteristiche completamente diverse, idem per Okereke. Vedremo, certo è che in base alle caratteristiche cerchi di far rendere al meglio i giocatori”.