Cremonese-Sassuolo, Dionisi: “Da Scamacca a Pinamonti, vi spiego. Berardi…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi

Mediagol ⚽️️

Parola ad Alessio Dionisi. Il Sassuolo ha pareggiato per zero a zero contro la Cremonese di Alvini, portando a casa il sesto punto del proprio campionato. Il tecnico neroverde è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione di Pinamonti e compagni. Di seguito, le dichiarazioni di Alessio Dionisi.

"Mi lascia molte cose positive, il rammarico è non aver concretizzato le occasioni. La Cremonese non ha mai tirato in porta, questo la dice lunga su come abbiamo difeso. Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato. Una gara avvincente nonostante lo 0-0. Pinamonti? Encomiabile, è ancora alla ricerca della forma migliore ma lo stiamo spremendo. Come cambia il gioco da Scamacca a Pinamonti? Per certi aspetti Pinamonti sa giocare più da solo. Oggi ha fatto bene, la squadra adesso lo cerca di più. Scamacca come riferimento ci avrebbe dato meno solidità, dobbiamo essere più bravi ad andare in area di rigore dove Andrea è bravo".

LAURENTIE- "Mi è piaciuto molto, considerando che ha fatto due allenamenti con noi e non conosce la lingua. A destra si adatta, è stato preso per giocare a sinistra ma avevamo delle defezioni. Ha qualità e ha fatto bene, ma a sinistra potrà fare ancora meglio".

BERARDI- "Le tempistiche non sono state ancora comunicate. La speranza è di riaverlo dopo la sosta. Ma se le prestazioni restano queste, quando rientreranno gli infortunati ci divertiremo".

TIPO DI CAMPIONATO- "Ovviamente non siamo tra le 6-7 più staccate, siamo dietro come le altre e sono d'accordo nel dire che il campionato sia spaccato in due. Ce la giocheremo con tutte le altre cercando di arrivare più in alto possibile, ora ci giochiamo ogni partita come fatto nelle stagioni scorse. Oggi non abbiamo vinto, ma ce la siamo giocata e questo conta. È presto per dire dove arriveremo"