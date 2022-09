Cremonese-Sassuolo 0-0: 1° punto in Serie A per la squadra di Alvini. La classifica

Zero a zero, è questo il risultato finale del match in cui si sono affrontate a viso aperto Cremonese e Sassuolo. Primo punto della stagione per la squadra di Massimiliano Alvini che si scrolla di dosso il numero "zero" alla voce punti fatti. I grigiorossi non conquistavano un punto in Serie A dal 5 maggio 1996, quando la Cremonese pareggiò 1-1 con il Vicenza.