Cremonese-Sampdoria, sfida salvezza allo “Zini”: le probabili formazioni

Dopo la sudata vittoria ai calci di rigori contro l'Ascoli, per la Sampdoria è tempo di rituffarsi negli impegni di campionato. Ad attendere i blucerchiati, nell'undicesima giornata di Serie A, ci sarà la Cremonese. La gara, in programma lunedì 24 ottobre alle 18:30, andrà in scena allo "Zini". I liguri sono attualmente ultimi in classifica con 3 punti, mentre i grigiorossi penultimi a 4, ancora senza vittorie. Si tratta di una vera e propria sfida salvezza per le due compagini, fondamentale per provare ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica.