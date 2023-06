Cremonese-Salernitana, Sousa: “Ecco la chiave del successo. Mercato dipende da…”

Il tecnico della Salernitana ha presentato in sala stampa il match contro la Cremonese in programma questo sabato allo stadio "Zini".

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha presentato in sala stampa il match che chiude la Serie A dei campani contro la Cremonese in programma questo sabato alle 21.00 allo stadio "Zini". Di seguito le sue dichiarazioni iniziando dalla possibile permanenza dell'esperto portiere Ochoa:

"Per avere successo dobbiamo mantenere tutti i calciatori che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi. Su questo non c'è proprio da discutere. Io ho trasmesso le mie idee in funzione della vita attuale del club e delle prospettive. Ciò detto, l'investimento in ottica mercato tocca al presidente e al direttore che conosce bene quello che bisogna fare. Il linea generale ho espresso questi concetti quando ho incontrato a cena il presidente, l'amministratore e il ds. Come leader del gruppo e come responsabile tecnico ho dato le indicazioni. La stabilità del successo deriva dal mantenimento di tutti i giocatori competitivi. Poi dipende da quello che si vuol fare, il mercato dipende dalla disponibilità del presidente".