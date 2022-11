Cremonese-Milan, Pioli: “Distacco notevole con il Napoli ma ci sono demeriti nostri”

Contro una Cremonese al terzultimo posto in classifica, il Milan trova solo un pari che permette la fuga del Napoli sempre più capolista e distante otto punti. La vittoria esterna non è arrivata in quattro delle sette trasferte di questo campionato, con i rossoneri che dovranno riflettere anche su questo aspetto. Questa l'analisi del tecnico Stefano Pioli in sala stampa post partita: