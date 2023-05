Cremonese, Ballardini: “Milan? Affrontiamo dei mostri, ma pronti a fare nostra gara”

“Viviamo con la consapevolezza di aver fatto una bella partita domenica con il Verona, e la stessa consapevolezza che domani dovremo fare molto di più e molto meglio contro il Milan. Sappiamo che chiunque giocherà, se abbiamo l’attenzione e l’umiltà giuste, riusciamo a fare buone prestazioni a prescindere da chi sia in campo, si è visto anche a Firenze o domenica. Abbiamo la convinzione che quando siamo squadra, chiunque scenda in campo fa il suo dovere. La Cremonese per me, a parte, la brutta partita contro l’Udinese è da un paio di mesi che fa buone partite e ottiene buoni risultati. Ora siamo sempre più chiari nell’approccio alla partita, in quello che dobbiamo fare quando abbiamo la palla e come ci dobbiamo comportare in fase difensiva. È questo quello che chiediamo e vediamo, in allenamento e poi in partita”.