Covid-19, la Salernitana non parte per Udine: l’Asl vieta la trasferta

La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine

Uno scenario simile a quello già visto per Juventus-Napoli, sta per versificarsi nuovamente in serie A. Questa volta si tratta però di Salernitana-Udinese, in programma questo pomeriggio alle 18:30. Un match non si disputerà dopo che l’Asl di Salerno ieri ha impedito ai campani di partire alla volta di Udine dopo aver registrato un positivo fra i giocatori e due nel gruppo squadra.