Coronavirus, Roma e Napoli in ansia: l’esito del nuovo ciclo di tamponi

Nuovo ciclo di tamponi per i calciatori di Roma e Napoli.

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra”. Lo ha annunciato il club partenopeo attraverso un tweet pubblicato questa mattina. Gli uomini di Gennaro Gattuso, ancora nella cosiddetta bolla dopo le positività di Zielinski ed Elmas, potrebbero dunque terminare prima la quarantena, con la riduzione del periodo di isolamento da 14 a 10 giorni.

In casa Roma, invece, nella giornata di ieri i giocatori dell’Under 18, della Primavera, della prima squadra e tutti i componenti dello staff delle tre categorie sono stati sottoposti al tampone a seguito della positività riscontrata giovedì scorso a due calciatori Under 18 e ad un ragazzo della Primavera. Hanno dato esito negativo i test della prima squadra, con la compagine giallorossa che adesso potrà tornare ad allenarsi dopo lo stop per effettuare gli esami. Ad eccezione di Diawara, risultato positivo in Nazionale.