Coronavirus in Italia, la Serie A si ferma: rinviata anche Torino-Parma. E Inter-Ludogorets…

Anche la Serie A si ferma.

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus in Italia. Sono oltre 110, infatti, le persone trovate positive: 89 in Lombardia, 19 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e una in Piemonte. Per questo motivo il Governo, per mano del ministro delle politiche giovanile e sport Vincenzo Spadafora, ha scelto di bloccare lo sport in Lombardia e Veneto.

In Serie A, dunque, saltano Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, mentre in Serie C, nel girone A Giana-Como e Lecco-Pro Patria, nel girone B Arzignano-Padova e Feralpisalò-Carpi. Ma non solo; per l’emergenza Coronavirus è stata rinviata a data da destinarsi anche Torino-Parma, mentre Inter-Ludogorets – match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma giovedì a San Siro – sembra a rischio, ma potrebbe essere giocata a porte chiuse. Seguiranno aggiornamenti…