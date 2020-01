Coppa Italia, Torino-Genoa: Mazzarri fa turnover, debutto per Behrami. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Torino-Genoa.

Si appresta a cominciare la prima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedrà sfidarsi Torino e Genoa: match in programma questa sera alle 21:15, nell’impianto sportivo granata. Ampio turnover per Mazzarri, che lascia in panchina Nkoulou, Izzo e Rincon, non rinunciando però alla coppia Belotti-Zaza in attacco. Nicola sceglie il tandem Agudelo-Favilli in avanti, preferendo Radu a Perin in porta. Debutto da titolare per Behrami.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Berenguer, Laxalt; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Schöne, Behrami, Cassata, Barreca; Agudelo, Favilli. All. Nicola

1 nuovo post