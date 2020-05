Consiglio FIGC, l’ora dei verdetti: Serie B e C tornano in campo, cala il sipario sui Dilettanti

Serie B e Serie C avanti tutta, si fermano i dilettanti.

Il Consiglio Federale è iniziato alle ore 12,00 odierne e dopo circa tre ore di riunioni tra le varie componenti filtrano le prime autorevoli indiscrezioni: dovrebbero concludersi regolarmente sia il campionato cadetto che quello di Serie C, non andranno avanti, invece, i tornei dilettantistici. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, la stagione attualmente interrotta dovrà inderogabilmente però concludersi entro il 20 agosto per poter organizzare al meglio l’annata seguente. Per quanto concerne la Serie A c’è la conferma che si giocherà, c’è la voglia di ripartire e l’intenzione è di farlo concludendo la stagione normalmente e come da classico calendario, senza ricorrere aIl’ipotesi playoff.