Castan: “Roma per sempre casa mia. Garcia? Fatto di tutto per provare ad aggiudicarci il titolo”

Leandro Castan non dimentica la Roma.

Il suo legame con il club giallorosso, nonostante abbia lasciato l’Italia già da svariati anni, non conosce limiti. Stiamo parlando dell’ex centrale capitolino Leandro Castan, tornato a parlare – con un velo di nostalgia – della sua esperienza romana durante una diretta Instagram. Il classe 86′, oggi tornato in patria, ha ricordato gli incredibili duelli con la Juventus e quello scudetto sfiorato nel 2014.

“Benatia il mio miglior compagno di difesa. Fino alla fine di quel campionato con la Roma ci siamo divertiti. C’era stata competizione tra la nostra difesa e quella della Juventus, formata da Bonucci e Chiellini. Roma sarà sempre casa mia. Adesso ho 33 anni ed è difficile tornare. Ho rispetto di loro, gli voglio benissimo e sono un grande tifoso della squadra. Tevez è stato uno degli attaccanti più difficili da marcare quando era alla Juve”.

Castan ha poi ricordato lo scudetto sfiorato durante la sua esperienza in giallorosso: “Meritavamo lo scudetto con Garcia? Sì, avevamo fatto tutto quello che potevamo fare. Dall’altra parte c’era una grande squadra di campioni, una Juve che si allenava da anni insieme. Abbiamo fatto di tutto quell’anno per arrivare in cima”.

Infine, due battute sul suo rapporto con l’Italia: “Sono un po’ italiano anche io. A dicembre sono andato in vacanza a Roma, ho mangiato una bella carbonara per ricordare i bei tempi andati. Poi ho la doppia cittadinanza. Se dovesse chiamare l’Italia? Non lo so, è difficile. In Brasile mi trovo bene ma mai dire mai”.