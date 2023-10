Caso Scommesse, Corona svela un possibile nuovo coinvolto: è Azmoun della Roma

Nessun nuovo coinvolto "azzurro" da parte di Fabrizio Corona per cercare di destabilizzare il meno possibile la Nazionale italiana in vista del big match contro l'Inghilterra valido per la qualificazione agli Europei 2024. Infatti, il nuovo possibile calciatore coinvolto nello scandalo scommesse è Sardar Azmoun, attaccante iraniano ingaggiato dalla Roma nella scorsa sessione di calciomercato.

Tuttavia, l'iraniano non risulterebbe nella lista degli indagati della Procura di Torino e, in ogni caso, le scommesse su altri sport al di fuori di competizioni organizzate dalla FIFA, UEFA e FIGC, non costituirebbero reato. Restando in tema Roma, il quarto nome svelato da Corona era stato quello di Zalewski, poi smentito.