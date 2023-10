Caso scommesse, Ancelotti: “Ragazzi vanno curati, ma coinvolgere tutto il calcio…”

Il nuovo scandalo che sta investendo il calcio italiano catalizza l'attenzione di media, addetti ai lavori ed opinione pubblica in questi giorni. Calciatori professionisti e tesserati accusati di avere violato le normative vigenti in materia scommettendo su siti e piattaforme illegali anche sul calcio, sport di pertinenza, in barba ai parametri fissati dall'ordinamento sportivo. Le rivelazioni di Fabrizio Corona, le due inchieste parallele, quella condotta dalla Procura di Torino e quella conseguente della Procura federale per accertare le responsabilità e stabilire le eventuali sanzioni da comminare ai diretti interessanti che verranno ritenuti colpevoli. Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, questi i primi nomi coinvolti ed oggetto di indagine dagli organi inquirenti, all'alba di un'inchiesta che sembra possa riguardare un numero cospicuo di giocatori e tesserati a vario titolo con società calcistiche che disputano campionati professionistici nel panorama nazionale. Tra i pareri illustri sulla spinosa vicenda, c'è anche quello del tecnico del Real Madrid, ex Juventus, Milan e Chelsea, tra le altre, Carlo Ancelotti, intervenuto nel corso del format "Radio Anch'io Sport "su RadioUno.