Caso scommesse, Tonali ammette l’errore e si cura: vuole salvare altri giovani

"Tonali si cura". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul caso scommesse e sulla posizione di Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle era a Coverciano quando gli agenti hanno raggiunto la sede del ritiro azzurro per consegnare sia all'ex Milan, sia a Nicolò Zaniolo gli atti di indagine da parte della Procura di Torino. Dunque, la decisione della Figc di mandarli a casa, poiché "non nelle condizioni per affrontare gli impegni della Nazionale".

"Dopo la caduta Sandro Tonali sta già provando a rialzarsi. Ha ammesso l’errore a se stesso, a chi gli sta vicino e lo farà anche quando verrà ascoltato dalle Procure. Negare gli sbagli, o meglio il disturbo da gioco d’azzardo, sarebbe controproducente sotto ogni aspetto". Per questo motivo, Tonali avrebbe "già iniziato un percorso di recupero, rivolgendosi a uno psichiatra

di fama con cui confrontarsi e individuare una strada da seguire per riemergere", informa la Rosea.

Il classe 2000, dunque, sarebbe pronto a confessare gli errori ed a curare la ludopatia. Successivamente, vorrebbe mettersi anche al servizio dei giovani per informarli del pericolo-gioco. "Potrà sfruttare la sua immagine per rivolgersi ai più giovani, senza distinzione (dai campi da calcio alle scuole): l’errore commesso, grave, rischia di rovinare vite e carriere. [...] Sandro non è l’ingranaggio di un sistema, ma il sistema lo ha coinvolto senza che avesse la forza, e la lucidità, per opporsi. Presto sarà lui a spiegarlo in prima persona".

Intanto, in privato, il Newcastle gli avrebbe dimostrato grande vicinanza "e continuerà a farlo anche in futuro". Con il giocatore che è tornato in Inghilterra nella giornata di ieri, pronto ad allenarsi in vista della sfida contro il Crystal Palace. In attesa della chiamata della Procura di Torino, di quella Federale e dell'eventuale squalifica.

