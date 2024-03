Caso Acerbi-Juan Jesus, il difensore si discolpa: “Gli ho detto ti faccio nero”

"Ti faccio nero": è questa la frase che Francesco Acerbi ha ammesso di aver detto all'indirizzo di Juan Jesus in occasione della sfida tra Inter e Napoli di domenica scorsa. Versione che quest’ultimo confermerà anche dinanzi al procuratore generale della Figc Giuseppe Chinè, che ascolterà in queste ore entrambi i calciatori.

Una vicenda che, come spiegato dall'avvocato Chiacchio, potrebbe vedere una sentenza nel giro di una ventina di giorni, col difensore dell'Inter che rischia fino a 10 giornate di squalifica. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, il difensore italiano non solo rischierebbe una multa ma anche una valutazione sul futuro in nerazzurro. Il club meneghino aspetta e intanto ieri ha avuto un colloquio col giocatore che ai dirigenti ha ribadito di non aver pronunciato frasi razziste.