Calciomercato Serie A, dalla Roma alla Juventus: le ultime su Milik, Dzeko e Smalling. Suarez…

Proseguono le trattative di calciomercato.

I club di Serie A stanno continuando a setacciare il mercato e vagliare opzioni spendibili per integrare i vari reparti. Chi è pronto ad approdare alla corte di Paulo Fonseca è Arkadius Milik. L’esperto attaccante polacco nella giornata di lunedì firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni. Ma prima rinnoverà l’accordo con il Napoli fino al 2022; rinnovo che consentirà agli azzurri di cederlo con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni più ulteriori 7 di bonus.

DA DZEKO A SMALLING – Un affare che sbloccherà anche la situazione relativa al futuro di Edin Dzeko che, salvo inattesi colpi di scena, lascerà il Lazio per partire alla volta di Torino. Il centravanti classe 1986 dovrebbe firmare un contratto biennale con la Juventus da 7,5 milioni a stagione, con i giallorossi che dovrebbero incassare circa 15 milioni di euro. Una cifra che servirà alla Roma per chiudere anche l’operazione Smalling. D’altra parte, il Manchester United aveva già rispedito al mittente la prima offerta avanzata dal club capitolino (13 milioni di euro), pronto a privarsi del difensore solo per 20 milioni di euro. Ragion per cui, considerata la ferma volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia giallorossa, è probabile che l’operazione possa chiudersi per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni tra parte fissa e bonus. Oltre a Dzeko, anche Under è vicino all’addio. Il giocatore ha superato le visite mediche e firmerà un contratto che lo legherà al Leicester.

Calciomercato Juventus, fatta per Edin Dzeko: accordo raggiunto grazie a Milik, il bosniaco raggiunge Pirlo. I dettagli

SUAREZ – Il futuro di Luis Suarez, invece, resta un vero e proprio rebus. L’attaccante uruguaiano, che avrebbe rifiutato la proposta del dell’Inter Miami – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – continuerebbe a sperare in una chiamata da parte della Juventus. Eppure, dopo avere sostenuto l’esame di italiano per ottenere la cittadinanza, il calciatore potrebbe restare a giocare in Liga. L’Atletico Madrid, pronto a liberarsi di Diego Costa, si sarebbe rifatto sotto per il Pistolero. “Ma la Juventus rimane, comunque, la primissima opzione di Luis. […] Non è un caso che sia stato lo stesso uruguaiano a prendere il telefono e a chiamare Pavel Nedved per proporsi”, si legge. “E se per qualche motivo proseguisse lo stallo alla messicana Milik-Napoli, e alla fine la Roma decidesse di tenersi stretta Dzeko, a quel punto potrebbe esserci pure il colpo di teatro: Suarez di nuovo in corsa e, magari, pronto a firmare entro il 5 ottobre”, conclude la ‘Rosea’.

Calciomercato Juventus: per Suarez l’ultimo ostacolo. Ecco quando potrebbe vestire la maglia bianconera