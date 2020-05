Calciomercato Sassuolo, Carnevali scopre le carte: “Juventus su Boga? Vi dico tutta la verità”

Giovanni Carnevali fa chiarezza.

Dopo mesi di stop, la Serie A, è pronta a ripartire. Un primo passo alla normalità che aprirà le porte anche al calciomercato, con gli spostamenti che tuttavia non potranno avvenire prima della fine di agosto a causa dell’emergenza Coronavirus. Una situazione che sembra non scoraggiare affatto i club di Serie A, già pronti a programmare il futuro, e dunque con gli occhi sui prossimi obiettivi di mercato. Diversi i giocatori – visti come partenti – accostati ad altri club italiani. Tra questi anche Jeremie Boga: attaccante del Sassuolo, cortaggiatissimo da diverse società, e recentemente visto – secondo alcuni rumors – vicino all’approdo in bianconero. A fare chiarezza circa il futuro del giovane classe ’97 è l’ad del club neroverde, Giovanni Carnevali, intervistato ai microfoni di “Juvenews”.

“Sono davvero tante le richieste per Boga e molte le squadre interessata ma, tra queste, non c’è la Juventus”.