Calciomercato Salernitana, Sabatini show: il ds tenta l’ex Palermo e Roma Pastore

La Salernitana punta l'ex Palermo, Roma e PSG Javier Pastore. Il DS granata Sabatini potrebbe arrivare al "Flaco" come fece anni fa in rosanero

L'avventura di Javier Pastore con l' Elche è iniziata la scorsa estate ma sembra già giunta al termine. "El Flaco" non ha affatto trovato il minutaggio desiderato nella squadra spagnola né in Liga né in Copa del Rey e potrebbe pensare di cambiare aria e di ritornare nella "sua" Italia, dopo un flirt dalla sua terra natìa da parte del Boca Juniors .

Pertanto, Pastore potrebbe tornare in Serie A ma giocando in una formazione che non ha certamente gli stessi obiettivi della Roma, la sua precedente squadra. La Salernitana ha ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi del panorama italiano, Walter Sabatini, il quale ha intenzione di rimettere in piedi la compagine campana per conquistare la salvezza nel massimo campionato italiano. L'ex DS del Palermo, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, starebbe facendo un tentativo per arrivare al "Flaco" proprio come fece quasi tredici anni fa con il club di Zamparini.