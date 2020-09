Calciomercato Roma, maxi scambio con il Napoli: i giallorossi insistono per Milik, gli azzurri puntano Under

Continua la trattativa per portare Arek Milik alla Roma.

Dopo il cambio di strategia da parte della Juventus, il club giallorosso starebbe compiendo passi decisivi per chiudere l’operazione che porterebbe il centravanti polacco alla corte di Paulo Fonseca. Con i bianconeri che stanno per chiudere l’acquisto di Luis Suarez dal Barcellona, il club capitolino potrebbe riuscire a concretizzare l’affare che vedrebbe anche partire Cengiz Under: il laterale offensivo turco sarebbe la pedina di scambio perfetta destinata a vestire la maglia del Napoli qualora dovesse andare in porto l’addio di Milik. La punta centrale non fa più parte del progetto tecnico napoletano e infatti, dopo il mancato rinnovo e gli acquisti di Osimhen e Petagna, una sua cessione sembra sempre più che imminente.

Trattativa slegata, invece, quella che potrebbe far approdare Alex Meret alla Roma, con conseguente possibile addio di Pau Lopez. Delicata la situazione dell’estremo difensore ex Spal e Udinese, che cerca sempre più spazio in vista dell’Europeo e non sarebbe sicuro di trovarlo nella piazza partenopea, per questo la trattativa rimane in piedi. Rino Gattuso avrebbe garantito al numero 22 azzurro un determinato numero di presenze fino all’inizio dell’Europa League, momento nel quale dovrebbe partire l’alternanza fissa con David Ospina.

