Calciomercato Pisa, Lorenzo Lucca al Bologna: affare in chiusura. Cifre e dettagli

Definita la cessione di Arthur Theate al Rennes per 20 milioni di euro più due di bonus, il Bologna punta con decisione il giovane attaccante ex Palermo, attualmente al Pisa.Operazione in chiusura, secondo quanto riportato da "GianlucaDiMarzio", il quale sottolinea inoltre che l'attaccante della Nazionale U21 arriverà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto che poi diventerà obbligo a determinate condizioni. 10 milioni + una percentuale sulla futura rivendita, la cifra complessiva che entrerà nelle casse dei toscani, tra fisso e bonus.