Calciomercato Palermo, GDS: “È fatta per l’arrivo di Pohjanpalo. Salta lo scambio Diakité-Candela”

Fissate le visite mediche, a Udine ultimo valzer per il bomber Ipotesi Djidji per la difesa, non è tramontata la pista Audero.

Secondo l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il Palermo ha chiuso l’operazione per Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia. L'affare è ormai definito, con il giocatore che svolgerà le visite mediche nelle prossime ore: "L’attaccante finlandese, promesso sposo del club rosanero, è ancora a Venezia ma risulta presente nell’elenco dei convocati di Di Francesco per la trasferta contro l’Udinese. Ma ormai è fatta, le visite mediche sono state fissate per domani".

Il Venezia, che inizialmente puntava a monetizzare il più possibile, ha poi accettato la proposta del Palermo, che ha lavorato senza sosta per portare il giocatore in Sicilia. I rosanero considerano Pohjanpalo il rinforzo ideale per l'attacco, grazie alla sua esperienza e capacità realizzativa. Il club veneto, dal canto suo, si sta già muovendo per trovare un sostituto, con Shomurodov della Roma tra i nomi sondati: "Il Venezia ha provato a spingere il più possibile sul prezzo del cartellino del suo centravanti e si è mosso per Shomurodov, che sembrava destinato a vestire di arancioneroverde".

Sul fronte uscite, diverse operazioni stanno per essere definite. Nedelcearu è ormai pronto a trasferirsi al Klub Akron Togliatti: "Ormai imminente la partenza di Nedelcearu che volerà in Russia per indossare la maglia del Club Akron Togliatti". Saric e Appuah hanno trovato nuova destinazione: "Ufficiali, invece, le cessioni di Saric al Cesena e Appuah al Valenciennes". Per quanto riguarda la porta, si riapre la pista Audero: "Si riapre la pista per il portiere Audero del Como". A centrocampo, ancora incerto il futuro di Mazzitelli, ma il Palermo continua a monitorarlo: "Il centrocampista del Como è nel mirino dei rosanero già da tempo, ma l’ex Frosinone probabilmente scioglierà le riserve a ridosso della fine del mercato".

Infine, in attacco si segue con attenzione anche Borini, che potrebbe arrivare per integrare il reparto offensivo: "Tra le opzioni in attacco c’è anche Borini, jolly offensivo in uscita dalla Sampdoria, valutato come possibile rinforzo". Per quanto riguarda Henry, invece, il giocatore è destinato a tornare al Verona prima di una possibile cessione alla Salernitana: "Henry dovrebbe fare rientro al Verona per poi approdare alla Salernitana".