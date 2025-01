LE PAGELLE DI PALERMO-PISA 1-2. Decima sconfitta in campionato

Seconda sconfitta di fila, di nuovo per 2-1. I rosanero cadono in casa dopo tre vittorie e rischiano di avvicinarsi ai bassifondi della classifica.

Errore incommentabile sul secondo gol del Pisa. Non da nessuna sicurezza, nè con i piedi nè in uscita. Troppo inesperto per sopportare un periodo del genere.

Oggi impreciso in tante situazioni. Non si fa valere in fase offensiva come ha abituato e non è perfetto dietro.