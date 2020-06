Calciomercato Napoli, Milik può partire: sondaggio dell’Atletico Madrid, l’idea di De Laurentiis…

E’ sempre più in dubbio la permanenza di Arkadiusz Milik in maglia azzurra.

Prima la Juventus e adesso l’Atletico Madrid. Sono queste, finora, le due compagini che si sarebbero mosse in maniera più concreta per l’eventuale acquisto dell’attaccante polacco durante la finestra estiva del calciomercato. Gli ultimi sono proprio i Colchoneros che, nella notte tra venerdì e sabato, avrebbero chiesto più di qualche informazione all’entourage del giocatore, il cui contratto che lo lega attualmente al club partenopeo è in scadenza nel 2021.

Approdato in quel di Napoli nel 2016, Milik è stato ingaggiato per sostituire Gonzalo Higuain, che proprio in quella stagione era riuscito a conseguire lo storico record di 36 gol in un singolo campionato di Serie A, scavalcando addirittura un totem d’altri tempi come Nordahl. Due gravi infortuni e il definitivo exploit di Dries Mertens nell’inedito ruolo di centravanti non hanno certamente favorito le prestazioni e la continuità di rendimento del numero 99 di Gennaro Gattuso che – adesso – ha definitivamente trovato la quadra e si sta rendendo protagonista di un’annata al di sopra delle aspettative.

Ragion per cui, a meno di offerte irrinunciabili, il Napoli avrebbe intenzione di blindare il suo bomber rinnovandogli il contratto, ma la situazione resta oltremodo complessa. Se Milik non abbasserà le sue pretese e, insieme al suo entourage, non verrà incontro alla società campana, Aurelio De Laurentiis sarà costretto a cederlo, così da non perdere il polacco a parametro zero. Qualora il Napoli dovesse decidere di vendere il proprio centravanti – secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com – l’idea resterebbe quella di non inserire alcuna contropartita tecnica nella trattativa per la cessione del polacco. La Juventus dunque resta alla finestra, con l’Atletico Madrid che sonda il terreno e altri club che potrebbero partecipare a questa vera e propria asta di calciomercato.

Napoli, a tutto De Laurentiis: “Io, Gattuso e quella chiacchierata con Allegri. Alla squadra ho fatto una promessa…”