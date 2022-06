Calciomercato Lecce, non solo Parma: anche il Genoa punta il bomber Coda

Sono quattro i club in corsa per accaparrarsi l'esperto attaccante

I club di B scaldano i motori, in attesa dell'apertura ufficiale del mercato estivo. Tra i prezzi pregiati non manca, di certo, Massimo Coda: bomber del Lecce al centro di numerosissimi rumors dopo la promozione in A conquistata coi salentini.