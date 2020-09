Calciomercato Juventus, Kean può tornare: la richiesta dell’Everton e le mosse della dirigenza bianconera

Possibile ritorno di Moise Kean alla Juventus.

Con la trattativa per portare Edin Dzeko dalla Roma a Torino ancora non del tutto risolta, i bianconeri vorrebbero assicurarsi un quarto attaccante che possa fare le veci della prima punta in situazioni di estrema emergenza. Il giovane attaccante classe 2000 potrebbe infatti far molto comodo al neo tecnico dei piemontesi Andrea Pirlo, per duttilità nel giocare anche nel ruolo di esterno offensivo e per capacità tecniche, dimostrate sia in Nazionale che nell’ultima stagione con la maglia dell’Everton. Il manager del giocatore Mino Raiola sarebbe in forte pressing sia sulla Juventus che sui Toffies per concludere in maniera positiva l’affare, concretizzando per Kean quello che sarebbe un vero e proprio ritorno.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna di TuttoSport, il giocatore starebbe spingendo per ritornare a vestire la casacca bianconera dopo appena un anno dal suo addio, anche se il club inglese sarebbe ad oggi poco propenso a cedere il giocatore con la formula del prestito secco. La società di Liverpool vorrebbe dalla Vecchia Signora qualche garanzia in più sull’acquisto dell’attaccante, visti i 30 milioni di euro spesi circa un anno fa per far approdare Kean in Inghilterra. In casa Juventus resta comunque una leggera fiducia mista ad un cauto ottimismo, dato da una apertura alla cessione del centravanti italiano da parte della compagine allenata da Carlo Ancelotti. Tuttavia, resta ancora un operazione tutta da decifrare, con Paratici e il suo staff che potrebbero eventualmente virare su altri obbiettivi non dovesse a breve concludersi l’affare per un clamoroso ritorno di Kean alla Juventus.

